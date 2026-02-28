A Carlentini, due cittadini sono stati denunciati per furto di energia elettrica dopo che un’utenza sospetta è stata segnalata tramite l’app YouPol. Le autorità hanno identificato e fermato i due individui, che ora affrontano le accuse legate all’utilizzo illecito dell'energia. L’intervento è stato possibile grazie alla segnalazione di un cittadino tramite la piattaforma digitale.

Due persone sono state denunciate per furto di energia elettrica a Carlentini (Siracusa), a seguito di una segnalazione ricevuta tramite l'app YouPol. L'operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato, che ha riscontrato collegamenti abusivi e pericolosi alla rete elettrica. Indagine avviata grazie a una segnalazione digitale Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l'attività investigativa ha preso il via dopo che una segnalazione è stata inviata attraverso l'applicazione YouPol. Questo strumento, messo a disposizione dalla Polizia di Stato, permette ai cittadini di comunicare in modo diretto e anche anonimo con la sala operativa della Questura, segnalando episodi sospetti o illeciti.

© Virgilio.it - Furto di energia elettrica a Carlentini, due cittadini nei guai: smascherati grazie all'app YouPol

