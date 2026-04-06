Negli ultimi anni, il dibattito pubblico si è concentrato sulla sicurezza energetica e sui rischi di blackout, con l’aumento dei costi dell’energia che ha portato a una maggiore attenzione verso soluzioni alternative. Le Comunità Energetiche Rinnovabili sono gruppi di cittadini che producono e condividono energia da fonti rinnovabili, contribuendo a ridurre la dipendenza dalle forniture tradizionali e migliorando la resilienza del sistema energetico locale.

Comunità Energetiche Rinnovabili: perché rappresentano una risposta concreta al rischio blackout. Negli ultimi anni, il tema della sicurezza energetica è tornato al centro del dibattito pubblico, complice l’aumento dei costi dell’energia e i timori legati a possibili blackout. In questo scenario si inserisce uno strumento innovativo e sempre più strategico: le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), capaci di coniugare sostenibilità, risparmio e resilienza del sistema elettrico. Che cos’è una Comunità Energetica Rinnovabile. Una Comunità Energetica Rinnovabile è un insieme di soggetti – cittadini, imprese, enti locali e associazioni – che si uniscono per produrre, condividere e consumare energia da fonti rinnovabili, come il fotovoltaico o l’eolico. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Comunità Energetiche Rinnovabili: cosa sono, come funzionano e quali vantaggi offrono ai cittadini

Perché le comunità energetiche rinnovabili promosse dal terzo settore sono una valida alternativa contro il rialzo dei prezzidi Gianni Pietro Girotto* Non bastavano il Covid 19, l’aggressione russa all’Ucraina, le bombe su metanodotti e raffinerie, i dazi Usa.

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Comunità Energetiche Rinnovabili, via libera della Giunta regionale a ulteriori 2,5 milioni di euroLe Comunità Energetiche Rinnovabili sono modelli di autoconsumo collettivo che coinvolgono cittadini, imprese ed enti locali nella produzione e condivisione di energia da fonti rinnovabili, con ... giornaledipuglia.com

Comunità energetiche in Europa: l’obiettivo è ancora lontanoSulle comunità energetiche l'Europa procede lentamente e in ordine sparso: lo conferma la Corte dei conti europea ... valori.it

Comunità Energetiche Rinnovabili: cosa sono, come funzionano e quali vantaggi offrono ai cittadini, e perché rappresentano una risposta concreta al rischio blackout A cura dell’Avvocato Lelio Mancino Negli ultimi anni, il tema della sicurezza energetica è tor facebook