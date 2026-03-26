Le comunità energetiche rinnovabili promosse dal terzo settore sono considerate una soluzione per affrontare l’aumento dei costi dell’energia. In un contesto segnato da crisi internazionali, come la pandemia, il conflitto in Ucraina e tensioni economiche, queste iniziative puntano a produrre energia in modo autonomo e condiviso. La loro diffusione mira a ridurre la dipendenza dalle fonti esterne e a contenere i rincari delle bollette.

di Gianni Pietro Girotto* Non bastavano il Covid 19, l’ aggressione russa all’Ucraina, le bombe su metanodotti e raffinerie, i dazi Usa. È arrivata anche la guerra in Iran, con il blocco del famigerato stretto di Hormuz, e i prezzi delle materie prime e dell’energia sono ulteriormente schizzati verso l’alto. Intendiamoci, poco dopo l’arrivo del Covid e conseguente aumento di un po’ tutte le materie prime io avevo detto che era finita l’epoca del basso costo di materie prime ed energia, con questa che, particolarmente in Italia, aveva goduto della prima “ondata” di rinnovabili che aveva abbassato considerevolmente il costo, permettendo così un decennio relativamente prospero. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Perché le comunità energetiche rinnovabili promosse dal terzo settore sono una valida alternativa contro il rialzo dei prezzi

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