Comunicato Stampa | Cosenza protagonista con il DigIT Export Day
A Cosenza si è tenuto il DigIT Export Day, un evento dedicato alle imprese e alle opportunità digitali. Durante l’incontro sono stati presentati dati sul livello di utilizzo dei marketplace da parte delle aziende locali. Attualmente, il 15,4% delle imprese è attivo su piattaforme B2C, mentre il 30,8% sta considerando questa scelta. La maggior parte, pari al 53,8%, non utilizza ancora marketplace, indicando che questa strategia resta in una fase ancora iniziale.
L'utilizzo dei marketplace risulta invece ancora in una fase iniziale: il 15,4% delle imprese è presente su marketplace B2C, il 30,8% li sta valutando e il 53,8% non li utilizza. Anche la comunicazione sui social network mostra un uso diffuso ma non sempre strutturato: Facebook è il canale più utilizzato, indicato dal 92,3% delle imprese, seguito da Instagram, al 61,5%, LinkedIn, al 38,5%, e WhatsApp Business, al 30,8%. La gestione è prevalentemente interna, nel 69,2% dei casi, mentre la frequenza di pubblicazione resta disomogenea, con aziende che pubblicano una volta a settimana o saltuariamente, entrambe al 30,8%. L'intelligenza artificiale emerge come uno degli ambiti di maggiore interesse e potenziale sviluppo. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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