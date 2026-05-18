Comunicato Stampa | Cosenza protagonista con il DigIT Export Day

A Cosenza si è tenuto il DigIT Export Day, un evento dedicato alle imprese e alle opportunità digitali. Durante l’incontro sono stati presentati dati sul livello di utilizzo dei marketplace da parte delle aziende locali. Attualmente, il 15,4% delle imprese è attivo su piattaforme B2C, mentre il 30,8% sta considerando questa scelta. La maggior parte, pari al 53,8%, non utilizza ancora marketplace, indicando che questa strategia resta in una fase ancora iniziale.

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L'utilizzo dei marketplace risulta invece ancora in una fase iniziale: il 15,4% delle imprese è presente su marketplace B2C, il 30,8% li sta valutando e il 53,8% non li utilizza. Anche la comunicazione sui social network mostra un uso diffuso ma non sempre strutturato: Facebook è il canale più utilizzato, indicato dal 92,3% delle imprese, seguito da Instagram, al 61,5%, LinkedIn, al 38,5%, e WhatsApp Business, al 30,8%. La gestione è prevalentemente interna, nel 69,2% dei casi, mentre la frequenza di pubblicazione resta disomogenea, con aziende che pubblicano una volta a settimana o saltuariamente, entrambe al 30,8%. L'intelligenza artificiale emerge come uno degli ambiti di maggiore interesse e potenziale sviluppo. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Comunicato Stampa: Cosenza protagonista con il DigIT Export Day ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Dalla digitalizzazione all’export, a Ferrara la prima tappa del ‘Digit Export Day’Sarà a Ferrara, martedì 14 aprile, la prima tappa del roadshow ‘Digit Export Day’: un’occasione per portare competenze, strumenti e confronto... Comunicato Stampa: Cosenza, imprese ancora resilienti: saldo positivo nel primo trimestre 2026Secondo i dati elaborati dalla Camera di Commercio di Cosenza relativi al primo trimestre 2026, le imprese registrate sul territorio provinciale sono... Comunicato Stampa: Cosenza protagonista con il DigIT Export DayL'utilizzo dei marketplace risulta invece ancora in una fase iniziale: il 15,4% delle imprese è presente su marketplace B2C, il 30,8% li sta ... iltempo.it Comunicato Stampa: Cosenza, imprese ancora resilienti: saldo positivo nel primo trimestre 2026Cosenza, 8 maggio 2026 – La provincia di Cosenza apre il 2026 con un tessuto imprenditoriale che continua a mostrare capacità di tenuta, pur in un contesto economico complesso e caratterizzato da prof ... laprovinciacr.it