Dalla digitalizzazione all’export a Ferrara la prima tappa del ‘Digit Export Day’

Martedì 14 aprile si svolgerà a Ferrara la prima tappa del 'Digit Export Day', un evento dedicato alle micro, piccole e medie imprese. L’obiettivo è offrire strumenti e competenze per favorire la digitalizzazione e l’export, coinvolgendo anche le imprese femminili e giovanili. La giornata vedrà interventi e momenti di confronto sul tema delle strategie digitali, con focus sul territorio e le sue realtà imprenditoriali.

Sarà a Ferrara, martedì 14 aprile, la prima tappa del roadshow ‘Digit Export Day’: un’occasione per portare competenze, strumenti e confronto direttamente sul territorio e supportare le Pmi, con attenzione anche alle imprese femminili e giovanili, nello sviluppo di strategie digitali efficaci per.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Export oro e gioielli: l'export in picchiata. Cosa dicono i datiPesano rincari oro e metalli preziosi, dazi Usa e tensioni geopolitiche con ripercussioni sul consumatore finale. Abruzzo: +9,3% export, 1 milione per l’exportIl quarto trimestre del 2025 ha registrato per l’Abruzzo un balzo nell’export pari al 9,3%, posizionando la regione al sesto posto tra le realtà...