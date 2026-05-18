In molte località della regione, i sindaci hanno deciso di aderire all’iniziativa Plastic Free, promuovendo azioni concrete per ridurre l’uso della plastica. Sono stati avviati progetti di sensibilizzazione, pulizie di aree pubbliche e campagne di educazione ambientale nelle scuole. Le amministrazioni comunali hanno firmato accordi per collaborare tra loro e con associazioni locali, rafforzando così le iniziative di tutela ambientale sul territorio. Questa collaborazione mira a ottenere risultati più efficaci nella lotta contro l’inquinamento da plastica.

Il “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Il vulcanologo Mastrolorenzo: “Sui Campi Flegrei il rischio è alto e ci sono stati gravi errori di comunicazione. La scienza fa ipotesi e non. L’esercizio fisico come l’amore, non ha età: il saluto di fine anno con l’istruttrice Katia La Pietra e le oltre 100 allieve Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana Ritorna il Premio Internazionale “Sebetia Ter”. Riconoscimenti al mondo delle Forze Armate, del giornalismo e della medicina A Bacoli istituzioni e amministratori a... 🔗 Leggi su Lifeandnews.it

© Lifeandnews.it - Comuni Plastic Free: la Campania fa squadra per l’ambiente

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