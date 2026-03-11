Il Comune ha firmato un accordo con la Onlus Plastic Free per promuovere iniziative contro l'inquinamento da plastica. L'accordo mira a sensibilizzare la comunità e a sviluppare progetti concreti per ridurre l'uso di plastica monouso. L'ente comunale ha annunciato che si impegnerà in campagne di informazione e azioni di pulizia nelle aree pubbliche.

Il Comune rafforza l’impegno per la tutela dell’ambiente e la lotta all’inquinamento da plastica. L’amministrazione comunale ha infatti sottoscritto un protocollo d’intesa con l’associazione di volontariato ’Plastic Free Onlus’, realtà attiva a livello nazionale nella promozione di iniziative ambientali e nella sensibilizzazione sul problema dei rifiuti plastici. L’accordo è stato firmato dall’assessora all’Ambiente Monica Cavicchioli e dal referente provinciale dell’associazione Gianluca Ranaldi e prevede una collaborazione strutturata tra il Comune e i volontari per organizzare attività di tutela del territorio. Tra le iniziative in programma ci sono giornate di raccolta dei rifiuti, progetti di educazione ambientale nelle scuole e campagne informative rivolte alla cittadinanza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tutela dell’ambiente. Il Comune firma l’accordo con la ’Plastic Free Onlus’

