Tutela dell’ambiente Il Comune firma l’accordo con la ’Plastic Free Onlus’
Il Comune ha firmato un accordo con la Onlus Plastic Free per promuovere iniziative contro l'inquinamento da plastica. L'accordo mira a sensibilizzare la comunità e a sviluppare progetti concreti per ridurre l'uso di plastica monouso. L'ente comunale ha annunciato che si impegnerà in campagne di informazione e azioni di pulizia nelle aree pubbliche.
Il Comune rafforza l’impegno per la tutela dell’ambiente e la lotta all’inquinamento da plastica. L’amministrazione comunale ha infatti sottoscritto un protocollo d’intesa con l’associazione di volontariato ’Plastic Free Onlus’, realtà attiva a livello nazionale nella promozione di iniziative ambientali e nella sensibilizzazione sul problema dei rifiuti plastici. L’accordo è stato firmato dall’assessora all’Ambiente Monica Cavicchioli e dal referente provinciale dell’associazione Gianluca Ranaldi e prevede una collaborazione strutturata tra il Comune e i volontari per organizzare attività di tutela del territorio. Tra le iniziative in programma ci sono giornate di raccolta dei rifiuti, progetti di educazione ambientale nelle scuole e campagne informative rivolte alla cittadinanza. 🔗 Leggi su Lanazione.it
