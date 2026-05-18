Competenze creative tecniche e industriali Forma introduce gli studenti all’alta moda

Forma, l’academy del gruppo, nasce per valorizzare e trasmettere le competenze sviluppate in oltre 25 anni nel settore del packaging e del visual merchandising di lusso. All’interno del percorso di evoluzione di Brandart, questa scuola si propone di introdurre gli studenti alle competenze creative, tecniche e industriali legate all’alta moda. L’obiettivo è offrire un percorso formativo che unisca teoria e pratica nel mondo del lusso, con un focus sulla formazione specializzata e sulla crescita professionale nel settore.

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ALL’INTERNO del percorso di evoluzione di Brandart, si inserisce anche Forma, l’academy del gruppo, nata con l’obiettivo di valorizzare e sistematizzare il patrimonio di competenze costruito in oltre 25 anni di attività nel packaging e nel visual merchandising per il lusso. L’iniziativa risponde a una trasformazione strutturale del settore: da un lato i brand devono affrontare un contesto sempre più complesso, tra innovazione tecnologica, sostenibilità e nuove normative; dall’altro emerge una crescente esigenza di competenze pratiche e aggiornate lungo tutta la filiera. In questo scenario, Brandart ha scelto di affiancare alla dimensione industriale una piattaforma dedicata alla produzione e condivisione di conoscenza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Competenze creative, tecniche e industriali. Forma introduce gli studenti all’alta moda ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The secret that millions of people overlook! Turn old chains into million-dollar tools. | TN DIY Sullo stesso argomento Scuola e lavoro: tra competenze tecniche, precarietà e nuovi profili? I datiSecondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,2% (marzo 2026). Moda: eccellenze italiana e creatività, al via a Roma ‘Margutta Creative District’(Adnkronos) – Torna nel cuore della Capitale l'appuntamento dedicato alla creatività e all’eccellenza italiana con la VI edizione del 'Margutta... Competenze creative, tecniche e industriali. Forma introduce gli studenti all’alta modaALL’INTERNO del percorso di evoluzione di Brandart, si inserisce anche Forma, l’academy del gruppo, nata con l’obiettivo di valorizzare ... msn.com Perché è importante elencare le competenze tecniche in un curriculum?Nel mercato dell’era digitale odierna, possedere delle competenze tecniche è diventato un requisito fondamentale per la ricerca e la riuscita di un lavoro. Ad oggi infatti, la maggior parte dei datori ... milanofinanza.it