Competenze creative tecniche e industriali Forma introduce gli studenti all’alta moda
Forma, l’academy del gruppo, nasce per valorizzare e trasmettere le competenze sviluppate in oltre 25 anni nel settore del packaging e del visual merchandising di lusso. All’interno del percorso di evoluzione di Brandart, questa scuola si propone di introdurre gli studenti alle competenze creative, tecniche e industriali legate all’alta moda. L’obiettivo è offrire un percorso formativo che unisca teoria e pratica nel mondo del lusso, con un focus sulla formazione specializzata e sulla crescita professionale nel settore.
ALL’INTERNO del percorso di evoluzione di Brandart, si inserisce anche Forma, l’academy del gruppo, nata con l’obiettivo di valorizzare e sistematizzare il patrimonio di competenze costruito in oltre 25 anni di attività nel packaging e nel visual merchandising per il lusso. L’iniziativa risponde a una trasformazione strutturale del settore: da un lato i brand devono affrontare un contesto sempre più complesso, tra innovazione tecnologica, sostenibilità e nuove normative; dall’altro emerge una crescente esigenza di competenze pratiche e aggiornate lungo tutta la filiera. In questo scenario, Brandart ha scelto di affiancare alla dimensione industriale una piattaforma dedicata alla produzione e condivisione di conoscenza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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