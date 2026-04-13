Moda | eccellenze italiana e creatività al via a Roma ‘Margutta Creative District’

A Roma, nel quartiere di via Margutta, si svolge la sesta edizione del 'Margutta Creative District', un evento dedicato alla moda e alla creatività italiana. La manifestazione si terrà dal 14 al 16 aprile 2026 e coinvolge esposizioni e iniziative legate ai settori dell’eccellenza artigianale e della moda. L’evento rappresenta un momento di incontro tra professionisti e appassionati del settore, incentrato sulla promozione delle eccellenze italiane.

(Adnkronos) – Torna nel cuore della Capitale l'appuntamento dedicato alla creatività e all’eccellenza italiana con la VI edizione del 'Margutta Creative District', in programma il 14, 15 e 16 aprile 2026 in via Margutta. Ideato da Grazia Marino e Antonio Falanga, prodotto da Spazio Margutta e realizzato in collaborazione con Cna Artigiani Imprenditori d’Italia, il.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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