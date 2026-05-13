Secondo i dati di Eurostat, in Italia il tasso di disoccupazione nel marzo 2026 si attesta al 5,2 per cento. La diminuzione di questa percentuale indica un miglioramento nel collegamento tra le competenze acquisite a scuola e le richieste del mercato del lavoro. Tuttavia, si continua a parlare di precarietà e di nuovi profili professionali richiesti dalle aziende, che stanno cambiando le modalità di inserimento nel mondo lavorativo.

? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,2% (marzo 2026). Il basso tasso di disoccupazione rivela come le competenze tecniche stiano finalmente colmando il divario tra scuola e mercato del lavoro. Fonte Eurostat? Il legame tra il percorso formativo e l’ingresso nel mondo produttivo rappresenta la spina dorsale su cui poggia la stabilità di una nazione. In un’epoca segnata da mutamenti tecnologici repentini e da una domanda di mercato sempre più frammentata, la capacità di allineare le aule alle necessità delle industrie e dei servizi turistici non è più un semplice esercizio accademico, ma una questione di sopravvivenza economica.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scuola e lavoro: tra competenze tecniche, precarietà e nuovi profili

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Lavoro giovani: l’IA seleziona i nuovi profili tra tecnologia e umanoLe nuove dinamiche occupazionali per i neolaureati e i giovani professionisti in Italia stanno vivendo una trasformazione strutturale, dove la...

Competenze digitali: il 43% degli studenti risulta insufficiente, arrivano i 4 livelli del DigComp 3.0 per colmare il divario tra scuola e lavoroIl Joint Research Centre della Commissione europea ha da poco pubblicato la nuova edizione del quadro di riferimento continentale per le competenze...

Temi più discussi: Apprendistato duale, dal prossimo anno scolastico la prima sperimentazione negli istituti tecnici e professionali della Puglia; Apprendistato duale in Puglia: parte il progetto Scuola per il Lavoro. Contratto in azienda per gli studenti di istituti tecnici e professionali; Scuola e lavoro, fanalini di coda Ue; Incontro tra scuola e lavoro: l'istituto Pertini brilla alla Voi Academy 2026.

Dallo scontro tra #Thiel e #Trump sul potere dell’IA ai rischi della dipendenza digitale, passando per lavoro, scuola, sovranità tecnologica europea e nuovi equilibri tra politica e Big Tech. Conversazione di Marco Mayer con il professor Michele Colajanni x.com

Scuola, Sviluppo lavoro Italia presenta a Reggio Calabria ‘Le forze del viaggio’REGGIO CALABRIA – Sviluppo Lavoro Italia, ente in house del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali impegnato a favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, ha presentato oggi a Reggio ... dire.it

Lavoro e giovani: al Cnpr Forum il confronto tra politica e professionisti per colmare il divario tra scuola e impresaCnpr forum: Le sfide dell’accesso al lavoro tra scelte e opportunità Sala (FI): Giovani e imprese, divario da ... iltempo.it