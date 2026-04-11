Atalanta Juve c’è anche Elkann in tribuna alla New Balance Arena | segnale di forte vicinanza da parte della proprietà

Da juventusnews24.com 11 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la partita tra Atalanta e Juventus, tra i presenti in tribuna alla New Balance Arena c’è anche un rappresentante della proprietà. La presenza in tribuna viene interpretata come un segnale di vicinanza e sostegno diretto al gruppo in un momento cruciale della stagione. L’evento ha attirato l’attenzione anche per questa presenza, che si aggiunge alle consuete figure di rappresentanza.

di Luca Fioretti Atalanta Juve: la proprietà è presente in tribuna alla New Balance Arena per sostenere da vicino il gruppo in un momento chiave della stagione. La delicatissima sfida sul campo della New Balance Arena si sta disputando in questi minuti con grandissima intensità. L’attesissimo match tra  Atalanta  e  Juventus  cattura la  massima attenzione  dei tantissimi tifosi. Sugli spalti dell’impianto lombardo spicca una presenza  estremamente importante  per tutto l’ambiente  bianconero:  John Elkann  è seduto infatti in tribuna per assistere a questi novanta minuti. Il proprietario ha deciso di non far mancare il proprio  fondamentale supporto  ai ragazzi, vivendo le emozioni di questo incrocio  davvero decisivo.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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