Durante la partita tra Atalanta e Juventus, tra i presenti in tribuna alla New Balance Arena c’è anche un rappresentante della proprietà. La presenza in tribuna viene interpretata come un segnale di vicinanza e sostegno diretto al gruppo in un momento cruciale della stagione. L’evento ha attirato l’attenzione anche per questa presenza, che si aggiunge alle consuete figure di rappresentanza.

di Luca Fioretti Atalanta Juve: la proprietà è presente in tribuna alla New Balance Arena per sostenere da vicino il gruppo in un momento chiave della stagione. La delicatissima sfida sul campo della New Balance Arena si sta disputando in questi minuti con grandissima intensità. L’attesissimo match tra Atalanta e Juventus cattura la massima attenzione dei tantissimi tifosi. Sugli spalti dell’impianto lombardo spicca una presenza estremamente importante per tutto l’ambiente bianconero: John Elkann è seduto infatti in tribuna per assistere a questi novanta minuti. Il proprietario ha deciso di non far mancare il proprio fondamentale supporto ai ragazzi, vivendo le emozioni di questo incrocio davvero decisivo.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Atalanta Juve, c’è anche Elkann in tribuna alla New Balance Arena: segnale di forte vicinanza da parte della proprietà

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