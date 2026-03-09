arbitro donna 17enne aggredita a schiaffi e pugni

Una ragazza di 17 anni, arbitro in una partita di campionato Under, è stata aggredita durante il fischio finale. Secondo quanto riferiscono testimoni, è stata colpita con schiaffi e pugni da un giocatore. L'episodio si è verificato in uno stadio locale, dove si è subito intervenuti per fermare l'aggressore e soccorrere la giovane arbitro.

“ Una ragazza di 17 anni sceglie di fare l’arbitro di calcio e in una partita di campionato Under 17 viene colpita con schiaffi e pugni da un energumeno travestito da dirigente, che la manda in ospedale dove le hanno dato 45 giorni di prognosi! Un dirigente che avrebbe dovuto essere esempio di lealtà, rispetto, educazione e responsabilità. E la sua società aggiunge.un ‘ma’ di troppo. Nonostante la nostra modifica dell’articolo 583 quater del Codice penale, che adesso assicura una maggior tutela nei confronti degli arbitri e i direttori di gara, continuano le aggressioni nei loro confronti e non succede quasi niente. E’ passato il tempo delle parole e dello sdegno per queste aggressioni, per questa violenza”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

