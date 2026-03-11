Truffa da 1,5 milioni di euro | finti operatori bancari svuotavano i conti delle vittime

Una banda di falsi operatori bancari ha sottratto circa 1,5 milioni di euro a diverse vittime, spacciandosi per dipendenti delle banche e convincendole a fornire i propri dati. Dopo aver ottenuto l’accesso ai conti correnti, i truffatori hanno svuotato i fondi delle vittime senza che queste si rendessero conto subito di quanto stesse accadendo. Le indagini sono in corso per identificare i responsabili.

Truffavano ignari cittadini spacciandosi per operatori bancari, poi una volta fatti cadere nel raggiro gli svuotavano i conti correnti. I soldi incassati con le frodi informatiche venivano poi riciclati. A mettere fine al sistema le indagini della procura di Salerno. Sessantotto le persone.