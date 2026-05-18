Durante il Gran Premio di Catalogna, si sono verificati incidenti che hanno coinvolto i piloti Alex Marquez e Johann Zarco, entrambi trasportati in ospedale. Le autorità mediche hanno fornito aggiornamenti sulle loro condizioni, confermando che sono stati sottoposti a controlli e monitoraggi. Le loro condizioni sono state giudicate stabili e nessuna delle due situazioni ha richiesto interventi chirurgici immediati. La MotoGP ha assistito con apprensione a quanto successo, sperando in un pieno recupero per entrambi.

La MotoGP tira un sospiro di sollievo dopo le enormi paure vissute nel caos del Gran Premio di Catalogna. Alex Marquez e Johann Zarco, protagonisti dei due incidenti più drammatici della domenica di Barcellona, hanno aggiornato personalmente tifosi e paddock sulle loro condizioni di salute, confermando un quadro clinico meno grave rispetto a quanto temuto nei minuti successivi alle carambole. Il caso più serio resta quello di Alex Marquez. Lo spagnolo del team Gresini è stato protagonista di una caduta impressionate: al giro 12 ha tamponato la Ktm di PedroAcosta, frenata da un improvviso problema al motore, perdendo il controllo della Ducati e schiantandosi violentemente a bordo pista. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Come stanno Alex Marquez e Johann Zarco: gli aggiornamenti dall’ospedale sulle loro condizioni

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MOTOGP, SPAVENTOSO INCIDENTE IN CATALUGNA: PAURA PER MARQUEZ E ZARCO TRASPORTATI IN OSPEDALE

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Alex Marquez lascerà l'ospedale oggi pomeriggio. É andata veramente di lusso ieri, e questa è una notizia bellissima da leggere #MotoGP #CatalanGP x.com

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