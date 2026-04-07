Ultimissime Juve LIVE | esami al J Medical per Vlahovic e Perin gli aggiornamenti sulle loro condizioni

Nelle ultime ore, i giocatori della squadra sono stati sottoposti a controlli medici presso il J Medical. Vlahovic e Perin sono stati sottoposti a esami e sono stati aggiornati sulle loro condizioni fisiche. La società fornirà ulteriori dettagli nelle prossime ore riguardo alle eventuali ripercussioni sulla rosa. La situazione rimane in evoluzione e si attende un nuovo comunicato ufficiale.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 7 aprile 2026. Infortunio Vlahovic: il serbo al J Medical, accertamenti dopo il problema al polpaccio riscontrato nel riscaldamento di Juve Genoa – VIDEO. Ore 10.45 – Infortunio Vlahovic, il centravanti si è presentato al centro medico per gli esami strumentali al polpaccio dopo il problema al riscaldamento Infortunio Perin: esami al J Medical per il portiere della Juve dopo il fastidio al polpaccio riscontrato ieri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: esami al J Medical per Vlahovic e Perin, gli aggiornamenti sulle loro condizioni Infortunio Perin: esami al J Medical per il portiere della Juve dopo il fastidio al polpaccio riscontrato ieri. Gli aggiornamenti – VIDEOdi Marco BaridonInfortunio Perin, il portiere bianconero è arrivato al J Medical per gli esami strumentali al polpaccio dopo la fitta avvertita... Infortunio Perin: problema al polpaccio per il portiere riscontrato in Juve Genoa. Oggi gli esami: gli aggiornamentidi Luca FiorettiInfortunio Perin, grandissima apprensione per il problema muscolare al polpaccio riscontrato nel primo tempo della gara col Genoa La... Temi più discussi: ? Juve-Bernardo, Napoli due colpi da Scudetto e Bastoni: news di oggi ?; Quando torna Holm dopo l'infortunio: le ultime sulle condizioni dell'esterno della Juventus; ? Mercato Juve, Inter-Kim, Lukaku via e Svilar ? Le news di oggi ?; Infortunio Vlahovic, Juve in ansia: stop durante il riscaldamento, oggi nuovi esami al J Medical. Cosa filtra. Pagina 0 | L’ultimo esame di Vlahovic e il premio Boga: Spalletti, per Juve-Sassuolo c’è anche ThuramDusan ancora a parte: oggi la decisione. Khéphren ha smaltito il guaio alla caviglia e si candida per una maglia. Davanti l’ivoriano è in pole su David ... tuttosport.com Juve Stabia–Spezia 21 marzo 2026: orario, arbitro, ultime, pillole e statisticheDesignato il signor Davide Di Marco. Assistenti Catallo e Bitonti, IV ufficiale Massimi, VAR Volpi, AVAR Prenna. Nella stagione 2025-26 in Serie B ha diretto 11 gare: 3 rigori fischiati, 45 ... sport.virgilio.it Ultimissime Juve LIVE Le principali notizie di giornata - facebook.com facebook Ultimissime #Juve live Le principali news di giornata x.com