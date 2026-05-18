Come moriamo a Monza e in Brianza

Nel 2011, in Brianza si sono registrati complessivamente 8.983 decessi, un aumento rispetto ai 6.983 del 2010. La mortalità continua a essere più elevata rispetto ad altri periodi, e i dati evidenziano come le cause di morte siano diverse rispetto al passato. Le statistiche mostrano un incremento delle morti, ma non forniscono dettagli specifici sulle motivazioni di questa variazione. La situazione si inserisce in un quadro di cambiamenti nelle modalità di decesso rispetto a decenni precedenti.

Nemmeno la morte è più quella di una volta. In Brianza si muore di più, 6.983 decessi totali nel 2011 contro gli 8.851 del 2025, ma soprattutto si muore diversamente. Si registrano grandi successi, come la mortalità infantile che scende del 30%, e la diminuzione del peso delle malattie infettive. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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