I reati a Monza e Brianza | i numeri della questura

Nella giornata di venerdì 10 aprile, in occasione del 174esimo anniversario, è stato presentato il rapporto sui reati a Monza e Brianza. Il documento fornisce un quadro dettagliato degli interventi della polizia di Stato nel corso dell’ultimo anno, evidenziando un’attività diffusa e puntuale sul territorio. I dati raccolti offrono un’immagine chiara delle tipologie di reato e delle risposte investigative messe in atto dagli agenti locali.

È il quadro di un'attività intesa e capillare quello relativo agli interventi portati avanti nell'ultimo anno dagli agenti della polizia di Stato della questura di Monza e della Brianza e presentato nel corso nella giornata di venerdì 10 aprile in occasione della celebrazione del 174esimo. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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