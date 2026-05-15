A Monza e in Brianza bus fermi per 24 ore

Venerdì 15 maggio, i servizi di trasporto pubblico su bus saranno sospesi per 24 ore in tutta la zona di Monza e della Brianza. La decisione riguarda tutte le linee di autobus e comporta l'interruzione delle corse previste durante l'intera giornata. Questa misura interessa sia i pendolari che gli studenti che utilizzano quotidianamente il servizio per spostarsi tra le diverse località. La sospensione riguarda sia le corse ordinarie che quelle programmate per le fasce orarie di punta.

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