A Monza e in Brianza bus fermi per 24 ore

Da monzatoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 15 maggio, i servizi di trasporto pubblico su bus saranno sospesi per 24 ore in tutta la zona di Monza e della Brianza. La decisione riguarda tutte le linee di autobus e comporta l'interruzione delle corse previste durante l'intera giornata. Questa misura interessa sia i pendolari che gli studenti che utilizzano quotidianamente il servizio per spostarsi tra le diverse località. La sospensione riguarda sia le corse ordinarie che quelle programmate per le fasce orarie di punta.

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Quella di oggi, venerdì 15 maggio, sarà una giornata complicata per i pendolari e gli studenti monzesi e brianzoli. L'organizzazione sindacale Al Cobas ha infatti proclamato uno sciopero aziendale di 24 ore che interesserà i lavoratori dell'azienda Nord Est Trasporti.Il servizio delle linee dei. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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