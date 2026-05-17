Alle Maldive è arrivata una squadra di tre sommozzatori finlandesi specializzati in recuperi subacquei nelle grotte. La loro presenza è legata alle ricerche dei quattro sub italiani ancora dispersi dopo un’immersione nelle grotte dell’atollo di Vaavu. La squadra si occuperà di operazioni di recupero nei luoghi in cui sono stati trovati i corpi dei sub scomparsi. Le ricerche sono in corso da quando è stato segnalato il incidente.

È arrivata alle Maldive la squadra dei tre sub-speleologi finlandesi, specializzati in recuperi subacquei, che parteciperanno alle ricerche dei quattro corpi ancora dispersi dei sub italiani morti durante un’immersione nelle grotte dell’atollo di Vaavu. Il portavoce dell’ufficio presidenziale, Mohamed Hussain Shareef, ha dichiarato che i sommozzatori, forniti di attrezzature tecniche specializzate, stanno attualmente coordinando le operazioni con la Guardia costiera delle Maldive prima della ripresa delle ricerche. Sabato la missione è stata sospesa per la morte del sergente maggiore Mohamed Mahudhy, uno dei sommozzatori più esperti delle forze maldiviane: finora è stato recuperato solo un cadavere, quello dell’istruttore subacqueo padovano Gianluca Benedetti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sub italiani morti, alle Maldive il team di sommozzatori finlandesi specializzati in recuperi subacquei nelle grotte

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ULTIM'ORA 5 ITALIANI MORTI ALLE MALDIVE DURANTE UN'IMMERSIONE SUBACQUEA. È STRAGE

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