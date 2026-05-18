Colpo al ristorante del paese senza allarme e telecamere | sparisce il fondo cassa

Nella notte, un individuo ha rotto una finestra di un ristorante locale per entrare e rubare circa 850 euro in contanti dal fondo cassa. Durante il colpo sono stati portati via anche i blocchetti delle ricevute fiscali degli ultimi giorni. Nessun allarme è scattato e non ci sono telecamere di sorveglianza nel locale. I carabinieri stanno indagando sul furto e cercano testimoni o eventuali immagini utili alle indagini.

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