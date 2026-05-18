Colpo al ristorante del paese senza allarme e telecamere | sparisce il fondo cassa
Nella notte, un individuo ha rotto una finestra di un ristorante locale per entrare e rubare circa 850 euro in contanti dal fondo cassa. Durante il colpo sono stati portati via anche i blocchetti delle ricevute fiscali degli ultimi giorni. Nessun allarme è scattato e non ci sono telecamere di sorveglianza nel locale. I carabinieri stanno indagando sul furto e cercano testimoni o eventuali immagini utili alle indagini.
Ha infranto la finestra del ristorante per entrare all’interno del locale e svuotare il fondo cassa: una refurtiva da 850 euro in contanti e i blocchetti delle ricevute fiscali degli ultimi giorni. È questa una prima ricostruzione delle dinamiche di un furto con spaccata ai danni del titolare di. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
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