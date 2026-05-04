Colpo in pizzeria in pieno giorno spariscono i soldi dal fondo cassa

Nella giornata di alcuni giorni fa, una pizzeria di Bressanone ha subito un furto nel locale durante le ore di apertura. I ladri hanno portato via circa cento euro dal fondo cassa, lasciando il locale senza il denaro che si trovava in quel momento. La polizia ha avviato le indagini senza ancora identificare i responsabili.

Ammonta a circa un centinaio di euro il valore complessivo dei soldi rubati dal fondo cassa di una pizzeria di Bressanone nei giorni scorsi. L’autore del furto, stando ai primi riscontri dei carabinieri altoatesini, è un cittadino di 21 anni già noto alle forze dell’ordine che ora dovrà.🔗 Leggi su Trentotoday.it

Notizie correlate

Leggi anche: Ennesimo furto con spaccata: colpita pizzeria a San Giovanni, rubato il fondo cassa

Colpo notturno in una pizzeria: ladri rubano cassa e birre, ingenti i danniNella mattinata di oggi sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Eboli, che hanno effettuato i rilievi e raccolto la denuncia del...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Secondo colpo nella pizzeria, il ladro ripreso dalle telecamere; Altra sparatoria nella notte, esplosi 7 colpi davanti a una pizzeria; Valenzano, raffica di spari nella notte: colpi esplosi vicino a una pizzeria; Rende, furto alla pizzeria Mammarè: spaccano la vetrina e fuggono col bottino.

Padova, spaccata alla pizzeria Napoli Centrale: è il secondo colpo in pochi giorni in via San FermoLa seconda nel giro di tre notti. E a distanza di pochi, pochissimi metri dall'altra: nuova spaccata in via San Fermo, in pieno centro storico a Padova. A essere colpita nella notte di oggi, domenica ... corrieredelveneto.corriere.it

Incubo spaccate. Colpo in pizzeria: Hanno portato via anche la mozzarellaProsegue l’incubo delle spaccate notturne che da settimane stanno seminando paura e rabbia tra i commercianti della zona sud di Rimini. Dopo i colpi tentati o messi a segno in diversi bar, ristoranti ... ilrestodelcarlino.it

Milano, conducente della metro frena di colpo per evitare un tentativo di suicidio: 5 passeggeri feriti x.com

Batti un colpo se ti aspetti un mercato degno del Milan per quest’estate! - facebook.com facebook