Castiglioncello si introduce in un ristorante per rubare alimenti e il fondo cassa | arrestato

Un uomo di 26 anni di Castiglioncello è stato arrestato mentre tentava di rubare alimenti e denaro in un ristorante sul lungomare di Vada. La centrale operativa ha ricevuto una segnalazione di allarme antintrusione scattato nel locale e, poco dopo, gli agenti sono intervenuti e lo hanno fermato sul posto. L’uomo è stato portato in custodia e ora si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria.

