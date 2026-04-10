Le autorità stanno considerando la proroga del regime di 41 bis per Alfredo Cospito, l’anarchico attualmente detenuto in regime di carcere duro. La decisione si basa sulle procedure in corso e sulle disposizioni previste dalla legge italiana. La questione riguarda la durata della misura restrittiva, che potrebbe essere prolungata di fronte alle valutazioni delle autorità competenti. La notizia si inserisce in un quadro di aggiornamenti sulla gestione del detenuto.

Si va verso la proroga della sottoposizione dell’anarchico Alfredo Cospito al regime del 41 bis, ovvero il carcere duro. Lo si apprende da fonti di via Arenula, secondo cui al momento non sarebbe stata ancora formalizzata alcuna decisione. Il ministero della Giustizia si pronuncerebbe per un’eventuale decisione nelle prossime settimane, a ridosso del 4 maggio, data di scadenza del primo provvedimento su Cospito, che risale al decreto ministeriale del maggio 2022. La proroga - di 2 anni - non è automatica e richiede la verifica della persistente capacità del detenuto di mantenere contatti con organizzazioni criminali o terroristiche.... 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Si va verso la proroga del regime di 41 bis per Alfredo Cospito

Per Cospito ancora "carcere duro". Si va verso la proroga del regime di 41 bisL'anarchico è sottoposto al carcere duro da due anni, in virtù di un decreto ministeriale che scadrà il 4 maggio prossimo e l'intenzione sarebbe...

Cospito verso la proroga del 41 bis. Le indiscrezioni sull'anarchico e l'ombra del corteo antagonistaPer l'anarchico Alfredo Cospito si prospetta una proroga del regime del 41 bis, il carcere duro a cui è sottoposto da due anni in virtù di un decreto...

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