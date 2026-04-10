Cospito verso la proroga del 41 bis Le indiscrezioni sull' anarchico e l' ombra del corteo antagonista

L'anarchico Alfredo Cospito si trova da due anni in regime di 41 bis e la sua detenzione potrebbe essere prorogata, con una decisione attesa nei prossimi giorni. Il decreto ministeriale che ha istituito questa misura scadrà il 4 maggio, e le fonti indicano che si sta valutando un’estensione. Nel frattempo, si sono intensificate le tensioni legate a un corteo antagonista previsto nelle prossime settimane.

Per l'anarchico Alfredo Cospito si prospetta una proroga del regime del 41 bis, il carcere duro a cui è sottoposto da due anni in virtù di un decreto ministeriale che scadrà il 4 maggio prossimo. Secondo fonti di governo, l'intenzione è quello di prorogare la misura. Nessun atto è stato ancora formalizzato, viene precisato, ma nelle prossime settimane dovrebbe concludersi l'istruttoria per verificare la persistenza dei presupposti per la detenzione al 41 bis. Il tutto giunge al ridosso dell'annunciata manifestazione organizzata dagli anarchici a Roma, nel quartiere San Lorenzo, per il prossimo 18 aprile. Donato Bilancia, il giocatore. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Cospito verso la proroga del 41 bis. Le indiscrezioni sull'anarchico e l'ombra del corteo antagonista Per Cospito ancora "carcere duro". Si va verso la proroga del regime di 41 bisL'anarchico è sottoposto al carcere duro da due anni, in virtù di un decreto ministeriale che scadrà il 4 maggio prossimo e l'intenzione sarebbe... Cospito: il 41-bis scade, l’anarchico torna libero?Alfredo Cospito, nato a Pescara nel 1967 ma radicato nella realtà torinese di San Salvario, rappresenta da anni un punto di riferimento per... Si parla di: Napoli si sveglia con una fitta coltre di nebbia. Cospito verso la proroga del 41 bis. Le indiscrezioni sull'anarchicoPer l'anarchico Alfredo Cospito si prospetta una proroga del regime del 41 bis, il carcere duro a cui è sottoposto da due anni in ... iltempo.it Fonti del ministero della Giustizia: 'Si va verso la proroga del regime di 41 bis per Cospito'Si va verso la proroga della sottoposizione dell'anarchico Alfredo Cospito al regime del 41 bis, ovvero il carcere duro. Lo si apprende da fonti di via Arenula, secondo cui al momento non sarebbe stat ... ansa.it