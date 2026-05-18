Colosseo batte le Piramidi | 15 milioni di visitatori nel 2025

Nel 2025, il Colosseo ha registrato circa 15 milioni di visitatori, superando il numero di presenze delle Piramidi di Giza. La crescita del turismo culturale in alcune città italiane ha contribuito a questo risultato, con un aumento di visitatori attratti dai siti storici e archeologici. Le principali destinazioni sono state le città d’arte e i musei, che hanno visto un incremento di presenze rispetto agli anni precedenti. Questo dato rappresenta un record per il monumento romano e un incremento rispetto alle cifre degli anni precedenti.

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? Domande chiave Come fa l'Italia a superare il primato delle Piramidi di Giza?. Quali città italiane stanno guidando la crescita del turismo culturale?. Perché il patrimonio artistico è definito un giacimento di petrolio?. Chi sono i principali responsabili della gestione dei musei mondiali?.? In Breve Settore archeologico italiano in crescita del 23% con 60 milioni di ingressi totali.. Cappella Sistina attrae 6,9 milioni di persone, superando il British Museum di Londra.. Gallerie degli Uffizi registrano 5,3 milioni di visitatori tra Palazzo Pitti e Boboli.. Visitatori stranieri sono il 42% del totale provenienti da 144 nazioni diverse.. Il Parco archeologico del Colosseo a Roma ha registrato quasi 15 milioni di ingressi nel corso del 2025, confermandosi il sito più visitato al mondo e superando le Piramidi di Giza. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Colosseo batte le Piramidi: 15 milioni di visitatori nel 2025 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Osservatorio Fondazione Delphos: cresce il numero di visitatori, +15,8 per cento nel 2025 – videoCresce in maniera esponenziale il numero di visitatori nei luoghi della cultura italiana, con un + 15,8 per cento di accessi nel 2025 rispetto... Turismo, nel 2025 Ravenna cresce ancora. Con 7,24 milioni di presenze batte BolognaNel 2025 a Ravenna 1,75 milioni di arrivi (+8,96% sul 2024) e 7,24 milioni di presenze (+6,06% sempre rispetto al 2024).