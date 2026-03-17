Turismo nel 2025 Ravenna cresce ancora Con 7,24 milioni di presenze batte Bologna

Nel 2025 Ravenna registra un aumento di visitatori con 1,75 milioni di arrivi, segnando una crescita dell’8,96% rispetto all’anno precedente, e raggiunge 7,24 milioni di presenze, con un incremento del 6,06%. La città supera Bologna in termini di presenze turistiche, confermando un trend di crescita nel settore. I dati sono stati comunicati ufficialmente e riguardano il confronto con il 2024.

Nel 2025 a Ravenna 1,75 milioni di arrivi (+8,96% sul 2024) e 7,24 milioni di presenze (+6,06% sempre rispetto al 2024). È stato un anno positivo per il turismo ravennate che vede premiato sia il mare sia la città d’arte ma con risultati incoraggianti anche per gli altri centri della provincia. I dati, fonte Istat, sono stati forniti ieri dalla Regione Emilia-Romagna che ha stilato l’andamento nell’area. Il turismo in Emilia-Romagna continua a crescere e nel 2025 supera una nuova soglia: oltre 44,1 milioni di presenze e più di 13,2 milioni di arrivi, con un aumento rispettivamente del +3,9% e del +7,8% rispetto al 2024. A trainare la crescita è soprattutto il turismo internazionale: gli arrivi dall’estero raggiungono 4,17 milioni (+10%) e le presenze 14,1 milioni (+7,9%). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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