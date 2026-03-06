Osservatorio Fondazione Delphos | cresce il numero di visitatori +15,8 per cento nel 2025 – video

L’Osservatorio della Fondazione Delphos ha annunciato che nel 2025 i visitatori nei luoghi della cultura italiani sono aumentati del 15,8 per cento rispetto all’anno precedente. I dati mostrano un incremento costante nel numero di persone che visitano musei, teatri e altri spazi culturali nel corso dell’ultimo anno. L’aumento si riferisce a tutte le regioni e a diverse tipologie di strutture.

Cresce in maniera esponenziale il numero di visitatori nei luoghi della cultura italiana, con un + 15,8 per cento di accessi nel 2025 rispetto all'anno precedente. E' il dato più importante che emerge dal rapporto presentato oggi a Roma nel corso della seconda edizione del convegno "Big Data e Luoghi della Cultura" a cura della Fondazione Delphos e del ministero della Cultura – Dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale (DiVa) Istituto centrale per la valorizzazione economica e la promozione del patrimonio culturale (Ic-Vepp), organizzato con il Dipartimento dei beni culturali della Chiesa della Pontificia Università Gregoriana, con il patrocinio dell'Ufficio nazionale per i Beni culturali ecclesiastici e l'edilizia di culto della Conferenza episcopale.