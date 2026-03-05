Uno studio recente indica che una dieta corretta può abbassare i livelli di colesterolo LDL di un massimo del 30%. Tra gli alimenti consigliati ci sono alcuni che aiutano a mantenere sotto controllo i valori del colesterolo, rendendo possibile una gestione più efficace dei livelli lipidici. La scelta di certi cibi può fare la differenza, secondo quanto emerge dalle ricerche condotte in ambito nutrizionale.

Mantenere dei livelli di colesterolo adeguati, abbassando il colesterolo “cattivo” LDL e tenendo alto quello “buono” HDL è fondamentale per la salute del cuore, e l’alimentazione è un alleato importantissimo in questo senso. Come spiegato a Prevention dalla dottoressa Martha Theran, dietista e docente del Pritikin Longevity Center, mangiare bene può incidere moltissimo: “Gli studi hanno dimostrato che ridurre i grassi saturi, evitare i grassi trans, aumentare le fibre solubili e introdurre nella dieta steroli vegetali può ridurre dal 5% al 30% il colesterolo LDL, a seconda della genetica”. Per questo, è importante identificare gli alimenti che possono aiutare ad abbassare il colesterolo: eccone 10. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Colesterolo: i 10 alimenti da mangiare per abbassarlo

Colesterolo alto: ecco gli alimenti che lo mandano al tappetoParte lipidica presente nel nostro sangue, il colesterolo è parte attiva nella costruzione della struttura cellulare oltre che per il benessere...

Quanto porridge mangiare per abbassare il colesterolo (e proteggere il cuore per settimane)Un nuovo studio ha dimostrato che consumare porridge in maniera esclusiva per pochi giorni può ridurre il colesterolo cattivo, abbassare la pressione...

Colesterolo alto: gli alimenti da evitare #doctor #colesterolo

Aggiornamenti e notizie su Colesterolo i 10 alimenti da mangiare....

Temi più discussi: I cibi ultra processati più pericolosi per la salute: la classifica; A cosa fanno bene le nocciole? Quali sono le controindicazioni? Proprietà nutrizionali; Secondo gli scienziati, il tuo cuore potrebbe avere 10 anni più di te. E no, non è una buona notizia; Oroscopo domani Branko, 3 marzo 2026: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci.

Colesterolo alto dopo i 60 anni: ecco i 10 alimenti che non devono mancare per abbassarloSalute e benessere anche dopo i 60 anni, con un occhio di riguardo per lo stile di vita e l'alimentazione: ecco i 10 alimenti che abbassano il colesterolo Parte integrante della famiglia dei lipidi, ... ilgiornale.it

Colesterolo, quali sono i valori normali e gli alimenti che aiutano ad abbassarloIl colesterolo è una sostanza lipidica presente nel nostro sangue, prodotta in gran parte dal fegato e in piccola parte introdotta tramite i cibi. Questa molecola svolge funzioni indispensabili per il ... blitzquotidiano.it

I tuorli d’uovo sono stati a lungo accusati di far salire il colesterolo, ma prove scientifiche sempre più numerose suggeriscono che non abbiano mai rappresentato un vero rischio per la salute. - facebook.com facebook