cnpr forum come cambia il rapporto tra fisco e crescita economica

alCnpr Forum si discute di come la recente introduzione della rottamazione quinquies permetta di rateizzare a lungo termine il debito fiscale pregresso, cioè quanto è stato dichiarato ma non pagato, in un arco di nove anni. Questa misura rappresenta una novità nel rapporto tra fisco e contribuenti, offrendo una possibilità di gestione più flessibile delle pendenze fiscali.

“Con l'approvazione della rottamazione quinquies è la prima volta che si può rateizzare a lungo termine il debito fiscale pregresso, cioè quanto è stato dichiarato ma non si è riusciti a pagare, in nove anni. Il secondo dato positivo è che si tratta di rate uguali, bimestrali, senza maxi-acconti. È dunque abbastanza facile aderirvi: via sanzioni e interessi, e per la rateizzazione si paga un interesse del 3%, leggermente più alto rispetto alle precedenti rottamazioni. Altro elemento positivo è che non si decade per il mancato pagamento di una sola rata, come avveniva prima, ma solo con il mancato pagamento di due rate. Si tratta quindi di una rateizzazione lunga, che va incontro a chi non è riuscito a pagare le imposte pur avendole regolarmente dichiarate. 🔗 Leggi su Iltempo.it

