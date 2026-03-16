Cnpr forum | Retribuzioni basse e imprese fragili

Al Cnpr forum si è discusso delle retribuzioni basse e delle imprese fragili, con particolare attenzione alle politiche del governo in materia. Durante l'incontro è stato ricordato che i primi interventi sul tema hanno riguardato il taglio del cuneo fiscale, che è stato reso stabile. La discussione ha coinvolto esperti e rappresentanti di settore, senza approfondire cause o motivazioni delle scelte politiche.

“La linea di questo governo sul tema delle retribuzioni è stata molto chiara: i primi interventi hanno riguardato il taglio del cuneo fiscale e lo hanno reso anche stabile. Un modo per rimettere nelle tasche dei lavoratori risorse economiche utili ad affrontare questo momento. Il mercato del lavoro sta andando bene nonostante il contesto internazionale complicatissimo, con i conflitti che comportano spese enormemente superiori per l’energia. Il fatto che l’Italia possa permettersi di aumentare gli occupati, riducendo la disoccupazione, in questo momento storico è un risultato che vale ancora di più. Nel terzo semestre 2025 la pressione fiscale è stata pari al 40% in calo di 0,8 rispetto all’anno precedente e il potere d’acquisto delle famiglie ha raggiunto livelli massimi dal 2009. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Cnpr forum: "Retribuzioni basse e imprese fragili" Articoli correlati Leggi anche: Cnpr forum, quali sono gli scenari per imprese e famiglie nel 2026? Leggi anche: Cnpr forum, smart working è opportunità oppure ostacolo?