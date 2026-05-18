Cles furto in un ristorante | preso il ladro grazie a un autobus
Un uomo di 28 anni è stato arrestato dopo aver messo a segno un furto in un ristorante a Cles. Secondo quanto ricostruito, il furto è avvenuto durante le prime ore del mattino, quando il ladro ha rotto una finestra per entrare e ha portato via denaro e altri beni dal locale. La sua identificazione è stata possibile grazie a un autobus che si trovava nelle vicinanze e a cui sono state analizzate le immagini delle telecamere di sorveglianza.
?? Punti chiave Come ha fatto un autobus a svelare l'identità del ladro? Cosa ha rubato esattamente il ventottenne durante la spaccata notturna? Perché il ristorante non aveva allarmi o telecamere interne? Chi ha permesso ai carabinieri di ricostruire i movimenti del sospettato??? In Breve Il ventottenno di Rotaliana ha sottratto 850 euro e blocchetti fiscali recenti. Le riprese di un autobus locale hanno permesso l'identificazione del sospettato. Il colpo è avvenuto in un ristorante pr . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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