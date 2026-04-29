Tentativo di furto in un ristorante | il ladro 16enne scappa in bicicletta

In piena notte, un tentativo di furto è stato segnalato in un ristorante della zona di Brianza. Alla vista dei carabinieri intervenuti sul luogo, un ragazzo di 16 anni si è dato alla fuga in bicicletta. La polizia sta conducendo le verifiche per chiarire i dettagli dell’accaduto e identificare eventuali complici. Nessuno è rimasto ferito durante l’episodio.

Tentativo di furto all’alba in un ristorante della Brianza. I carabinieri arrivano sul posto e il presunto ladro fugge in bicicletta.La fuga in biciclettaI fatti risalgono alle prime ore del 12 aprile, a Cavenago Brianza. Al 112 arriva la chiamata di un furto in atto all’interno di un ristorante.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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