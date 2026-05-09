Un furto è stato messo a segno questa notte in una boutique situata sotto i portici del Sentierone. Due persone sono state riprese dalle telecamere mentre, a bordo di una Cinquecento, hanno sfondato una vetrina del negozio. Poco dopo, è stato arrestato un uomo di età avanzata, ritenuto responsabile del colpo. Gli investigatori stanno analizzando le immagini per identificare eventuali complici e ricostruire la dinamica del furto.

La spaccata alla boutique di Tiziana Fausti è appena stata messa a segno da due individui ripresi dalle telecamere mentre con una Cinquecento abbattono una vetrina del negozio sotto i portici del Sentierone. Bottino del colpo - giovedì mattina prima delle 5.21 - oltre 50 borse griffate per un valore che si aggira sui 300mila euro. Ad approfittarne di quanto accaduto anche un passante, ripreso dalle telecamere di sorveglianza mentre passava in bici: vedendo la vetrina infranta della boutique, per via del furto messo a segno poco prima, si è fermato, ha afferrato qualcosa, è rimontato in sella e si è allontanato. Il ciclista è un pensionato di 75 anni di Villa di Serio.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Furto in boutique, preso il ladro-pensionato

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