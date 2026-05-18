Claudio Lippi ha preso posizione riguardo a una notizia falsa circolata online, secondo cui un famoso cantante sarebbe stato ricoverato in ospedale. Lippi ha espresso la volontà di agire legalmente contro chi ha diffuso questa informazione senza fondamento. La vicenda riguarda una notizia che ha coinvolto anche il nome di un altro artista noto, alimentando così le speculazioni sui social e sui siti di informazione. Lippi ha invitato a verificare le fonti prima di condividere notizie di questo tipo.

Adriano Celentano sta bene e non si trova ricoverato in ospedale in condizioni critiche così come avevano affermato numerose voci sul web. A smentire la fake news, rassicurando i fan sulla salute del cantante, è stata la moglie Claudia Mori. A seguito dell’accaduto, Claudio Lippi – che alla falsa notizia aveva creduto – si difende sul web, chiedendo controlli più severi. Claudio Lippi contro le fake news “Leggo con immenso sollievo la smentita di Claudia Mori circa un ricovero di Adriano Celentano” scrive Claudio Lippi sul proprio profilo Facebook. La notizia dei presunti gravi problemi di salute del cantante aveva trovato grande risonanza proprio dopo la condivisione sui social effettuata dal conduttore. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Claudio Lippi si difende sulla notizia fake su Adriano Celentano: "Prendere provvedimenti contro chi diffonde"

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