Adriano Celentano ricoverato in gravi condizioni Claudio Lippi | Ha dato la notizia la figlia Rosalinda ho gli occhi pieni di lacrime
Nelle ultime ore si è diffusa la notizia che il noto cantante e attore è stato ricoverato in ospedale a causa di un peggioramento delle sue condizioni di salute. A comunicarlo è stata la figlia, Rosalinda, che ha condiviso la notizia sui social network. Un conduttore televisivo ha riferito di aver appreso la notizia poco prima e di essere rimasto colpito dall’emozione, con gli occhi pieni di lacrime. La famiglia non ha ancora fornito dettagli ufficiali sulle motivazioni del ricovero o sulla situazione clinica.
Claudio Lippi su Facebook: "Da pochi minuti ho saputo che Rosalinda, una dei tre figli con Rosita e Giacomo, ha dato la notizia che è stato ricoverato per l’aggravarsi dello stato di salute. Non resta che attendere il miracolo. Non mollare Adriano. Ti prego! Sono vicino a Claudia ed ai figli". 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
«Adriano Celentano ricoverato, è grave», Claudio Lippi diffonde la notizia e Claudia Mori smentisce
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