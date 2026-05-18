Adriano Celentano ricoverato in gravi condizioni Claudio Lippi | Ha dato la notizia la figlia Rosalinda ho gli occhi pieni di lacrime

Nelle ultime ore si è diffusa la notizia che il noto cantante e attore è stato ricoverato in ospedale a causa di un peggioramento delle sue condizioni di salute. A comunicarlo è stata la figlia, Rosalinda, che ha condiviso la notizia sui social network. Un conduttore televisivo ha riferito di aver appreso la notizia poco prima e di essere rimasto colpito dall’emozione, con gli occhi pieni di lacrime. La famiglia non ha ancora fornito dettagli ufficiali sulle motivazioni del ricovero o sulla situazione clinica.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui