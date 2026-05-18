Classifica Ft SDA Bocconi prima al mondo per i programmi su misura per le aziende

Una classifica internazionale ha posizionato la facoltà universitaria in cima alla graduatoria globale per i programmi formativi personalizzati rivolti alle aziende. La valutazione si è basata su diversi aspetti, tra cui la qualità dell’insegnamento offerto, il livello di internazionalità dei corsi e le opinioni dei clienti che hanno partecipato ai programmi. La posizione di vertice è riconosciuta come risultato di un processo di valutazione che ha coinvolto vari parametri e criteri di analisi.

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SDA Bocconi School of Management è prima al mondo per i programmi custom nella 27ª edizione degli Executive education rankings del Financial Times. Nella classifica dedicata agli open-enrolment programmes, dominata dalla London Business School, si piazza invece al 13° posto. Risultati positivi anche per la School of Management del Politecnico di Milano, che, rispetto allo scorso anno, migliora il suo posizionamento entrando nella top 50 mondiale in entrambe le graduatorie. I ranking sono stati stilati sulla base di dati provenienti dalle scuole e dai loro clienti facenti riferimento al 2025. La classifica valuta numerosi parametri, tra cui la qualità dell’insegnamento, l’efficacia dei metodi e dei materiali didattici e la rilevanza delle skill che il corso fornisce. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Classifica Ft, SDA Bocconi prima al mondo per i programmi su misura per le aziende ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video 2022-23 BusinessWeek Rankings for North America, Europe and Asia Sullo stesso argomento Sgr tra le migliori aziende italiane secondo Sda Bocconi, sogna il premio Best Performance Award 2026La società riminese entra tra i migliori performer selezionati da Sda Bocconi dopo un processo di valutazione su oltre 950 mila imprese Gruppo Sgr è... Leggi anche: Formazione, studenti del Master SDA Bocconi in visita al Teatro San Carlo Classifica FT, SDA Bocconi prima al mondo per i programmi su misura per le aziendeTra i criteri valutati ci sono la qualità dell’insegnamento, l’internazionalità dei programmi e i feedback dei clienti. Polimi School of Management nella top 30 europea ... msn.com Master Mba, SDA Bocconi ai vertici della classifica 2025 del Financial Times, il ranking completoRaggiungere l’apice è impresa complicata, restarci è ancora più difficile. Dopo il risultato dell’anno scorso, Sda Bocconi School of Management si è confermata tra le migliori business school del ... corriere.it