Sgr tra le migliori aziende italiane secondo Sda Bocconi sogna il premio Best Performance Award 2026

Il gruppo Sgr si distingue come una delle aziende italiane più performanti, secondo la classifica del Best Performance Award 2026 di Sda Bocconi, nella categoria ‘Best Performer of the Year’. La società ha ottenuto il riconoscimento per i risultati raggiunti nel corso dell'ultimo anno e mira ora a conquistare il premio principale del 2026.

La società riminese entra tra i migliori performer selezionati da Sda Bocconi dopo un processo di valutazione su oltre 950 mila imprese Gruppo Sgr è tra le migliori aziende del Best Performance Award 2026 di Sda Bocconi nella categoria ‘Best Performer of the Year’. Un risultato prestigioso, considerando l'ampiezza del processo di valutazione: dalle oltre 950 mila aziende analizzate nella fase iniziale si è arrivati alle 171 ammesse alla fase di interviste e focus group, analizzando oltre 400 parametri. “È un riconoscimento di grande prestigio - commenta il direttore generale Sgr Demis Diotallevi, presente alla serata conclusiva - perché associa il valore della responsabilità alla nostra crescita costante. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Articoli correlati

Poste Italiane ancora top employer: 7 anni di fila tra le aziende migliori per il lavoroPoste Italiane ottiene per il settimo anno consecutivo la certificazione Top Employer, riconoscimento assegnato dal Top Employers Institute alle...

Unioncamere, Cna: “Il saldo positivo di 56mila imprese tra le migliori performance del decennio”ROMA - Prosegue la crescita dello stock delle imprese italiane, con un saldo positivo di oltre 56mila per effetto soprattutto della sensibile...