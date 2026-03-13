Formazione studenti del Master SDA Bocconi in visita al Teatro San Carlo

Una delegazione di studenti del Master in Arts Management and Administration della SDA Bocconi ha visitato il Teatro di San Carlo martedì 11 marzo, in occasione della prima rappresentazione di “Lucia di Lammermoor”. La visita ha coinvolto i partecipanti del corso durante un evento legato alla scena operistica napoletana. L’uscita si è svolta nel contesto di un percorso formativo dedicato all’arte e alla gestione culturale.

Sal Da Vinci riceve la medaglia della città di Napoli. Manfredi: E’ l’ambasciatore della nostra musica Addio a Bruno Contrada. L’ex 007 coinvolto nell’inchiesta sui legami Stato-Mafia era nato a Napoli 94 anni fa La classe, composta da studenti provenienti da 26 Paesi, è stata ricevuta dal Sovrintendente Fulvio Adamo Macciardi e dallo staff che hanno dato loro il benvenuto in Teatro e hanno illustrato la storia, la missione e le attività della Fondazione, soffermandosi sul ruolo che un ente lirico-sinfonico è chiamato a svolgere oggi nel rapporto con il territorio e le comunità. Gli allievi, al termine della visita in cui hanno approfondito aspetti organizzativi e produttivi che accompagnano la vita artistica del San Carlo, hanno assistito alla prima di “Lucia” di Gaetano Donizetti. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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