Clan Piromalli indagine Res Tauro | notificati avvisi a 39 indagati

Nell'ambito dell'indagine Res Tauro, sono stati notificati avvisi di garanzia a 39 persone coinvolte nel clan Piromalli. L'inchiesta si concentra sulle modalità di gestione del gruppo, che avrebbe influenzato le aste giudiziarie locali attraverso diversi metodi. Tra i soggetti principali ci sono alcuni fratelli considerati figure di spicco nel nuovo assetto organizzativo del clan. Le indagini hanno ricostruito anche le tecniche utilizzate dal gruppo per esercitare controllo e manipolazione nel territorio.

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