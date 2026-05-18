Clan Piromalli indagine Res Tauro | notificati avvisi a 39 indagati
Nell'ambito dell'indagine Res Tauro, sono stati notificati avvisi di garanzia a 39 persone coinvolte nel clan Piromalli. L'inchiesta si concentra sulle modalità di gestione del gruppo, che avrebbe influenzato le aste giudiziarie locali attraverso diversi metodi. Tra i soggetti principali ci sono alcuni fratelli considerati figure di spicco nel nuovo assetto organizzativo del clan. Le indagini hanno ricostruito anche le tecniche utilizzate dal gruppo per esercitare controllo e manipolazione nel territorio.
? Punti chiave Chi sono i fratelli chiave che gestiscono il nuovo potere?. Come faceva il clan a manipolare le aste giudiziarie locali?. Quali armi da guerra sono emerse dalle intercettazioni dei carabinieri?. Quanto patrimonio è stato sottratto per colpire le finanze del clan?.? In Breve Riorganizzazione clan guidata da Giuseppe Piromalli e dai fratelli Gioacchino e Antonio.. Indagine avviata nel 2020 tramite servizi tecnici e intercettazioni dei carabinieri Ros.. Sequestri di immobili e terreni per un valore complessivo superiore a quattro milioni di euro.. Accuse includono traffico di armi, estorsioni e turbative d'asta nel borgo di Tauro.. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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