Il club ha avviato i primi contatti per riportare in panchina José Mourinho, che ha già lavorato con successo nel passato. Sul tavolo ci sono anche proposte riguardanti un ruolo dirigenziale per il tedesco Kroos. Questa operazione nasce dopo la seconda stagione senza vittorie consecutive, che ha causato insoddisfazione tra i dirigenti. La trattativa sembra essere in una fase preliminare e si attendono sviluppi nei prossimi giorni.

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© Calcionews24.com - Real Madrid, primi contatti per il clamoroso ritorno di José Mourinho: sul tavolo anche l’ipotesi Kroos in dirigenza

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