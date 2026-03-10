Un rappresentante di Novartis ha dichiarato che prevenire le recidive del cancro al seno, in particolare per le pazienti con tumore Hr+Her2- in fase precoce, è un obiettivo importante. La malattia, che può tornare anche dopo il trattamento iniziale, rappresenta una delle principali preoccupazioni per queste pazienti, che si trovano in una fase ancora potenzialmente curabile.

Roma, 10 mar. (Adnkronos Salute) - Il ripresentarsi della malattia è "una delle principali preoccupazioni delle pazienti con tumore al seno Hr+Her2- in fase precoce, cioè con una malattia ancora potenzialmente guaribile, ad alto rischio di recidiva. Intervenire precocemente in questa fase rappresenta un investimento sia per le pazienti sia per il sistema sanitario nel suo complesso, perché ridurre le recidive significa diminuire eventi ad alto impatto clinico, economico e sociale". Lo ha detto Roberta Rondena, Country Value & Access Head, Novartis Italia, commentando il via libera alla rimborsabilità di ribociclib, in associazione alla... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Rondena (Novartis): "Prevenire recidive cancro seno fa bene a pazienti e Ssn"

Articoli correlati

Leggi anche: Coco (Novartis): "In cancro al seno in fase precoce sfida guarigione"

Contro il cancro con coraggio e tecnologie, intervista a Taiè (Novartis Italia)La strategia contro il cancro e il ruolo dell’Italia per il capo della Business Unit Oncology di Novartis.

Aggiornamenti e notizie su Rondena Novartis Prevenire recidive...

Temi più discussi: Tumore seno, Rondena (Novartis) Benefici anche sociali da prevenzione recidive; Tumore seno, Rondena (Novartis) 'Benefici anche sociali da prevenzione recidive'; Tumore seno, Rondena (Novartis) Benefici anche sociali da prevenzione recidive; Tumore seno, Rondena (Novartis) Benefici anche sociali da prevenzione recidive.

Tumore seno, Rondena (Novartis) Benefici anche sociali da prevenzione recidiveMILANO (ITALPRESS) - La rimborsabilità dell'inibitore delle cicline di Novartis è un traguardo importante che si è realizzato attraverso la collaborazi ... italpress.com

Novartis: tumore al seno, Aifa approva ribociclib per ridurre il rischio recidiva(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 9 mar - Novartis annuncia l'approvazione da parte di Aifa della rimborsabilita' per ribociclib in associazione ... ilsole24ore.com

Tumore seno, Rondena (Novartis) “Benefici anche sociali da prevenzione recidive” dlvr.it/TRNlfj #Sicilia #LiveSicilia x.com