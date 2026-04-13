Un nuovo studio analizza la fase pre-leucemica silente, evidenziando come una fusione anomala tra due geni, che si verifica durante lo sviluppo fetale e non è presente nei genitori, possa causare un’alterazione genetica. Questa alterazione blocca la crescita di cellule che potrebbero diventare tumorali, rivelando aspetti importanti su come si sviluppano le recidive e sulle possibili strategie di prevenzione.

Milano, 13 aprile 2026 – Una fusione anomala tra due geni, che non è presente nei genitori ma può avvenire durante lo sviluppo fetale, è all'origine di un'alterazione genetica che blocca la crescita di cellule potenzialmente tumorali. Tale blocco rende al contempo tali cellule più resistenti al normale ricambio e rinnovamento dei precursori dei linfociti, creando di fatto una lunga fase "pre-leucemica" silente. È quanto emerge dai risultati, pubblicati sulla rivista scientifica Cell Death Discovery, di uno studio condotto da un gruppo di ricercatori di Fondazione Tettamanti e Università di Milano-Bicocca, con la collaborazione dell'Università di Padova.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il nuovo studio sulla fase pre-leucemica silente: perché è importante per le recidive e per prevenire la malattia

Gaia e la malattia di cui è importante parlare: perché le parole della canzone sono fondamentaliCon parole sincere, Gaia apre il cuore ai fan e lancia un invito importante: rompere il silenzio e non avere paura di chiedere aiuto.

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