Cinque serate di spettacoli con Il Classico in Scena

Al teatro Pietro Aretino si sono svolte cinque serate dedicate a spettacoli intitolati “Il Classico in Scena”. Durante gli eventi, ottanta studenti del liceo classico e musicale Petrarca di Arezzo hanno preso parte alla rappresentazione di diversi spettacoli. La manifestazione ha coinvolto studenti che hanno portato in scena opere e interpretazioni legate al mondo classico, offrendo un esempio di attività culturale promossa dall’istituto scolastico. Le serate si sono svolte nel rispetto delle modalità organizzative stabilite.

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