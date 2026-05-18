Cinque serate di spettacoli con Il Classico in Scena
Al teatro Pietro Aretino si sono svolte cinque serate dedicate a spettacoli intitolati “Il Classico in Scena”. Durante gli eventi, ottanta studenti del liceo classico e musicale Petrarca di Arezzo hanno preso parte alla rappresentazione di diversi spettacoli. La manifestazione ha coinvolto studenti che hanno portato in scena opere e interpretazioni legate al mondo classico, offrendo un esempio di attività culturale promossa dall’istituto scolastico. Le serate si sono svolte nel rispetto delle modalità organizzative stabilite.
Cinque serate di spettacoli al teatro Pietro Aretino con protagonisti ottanta studenti del liceo classico e musicale Petrarca di Arezzo. La rassegna “Il Classico in Scena”, in programma da mercoledì 20 maggio a domenica 24 maggio, chiuderà la trentatreesima edizione del laboratorio di teatro. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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