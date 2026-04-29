A Roma, il 25 e 26 giugno 2026, torna in scena “Le Baccanti” di Euripide, presso il Teatro romano di Ostia. Lo spettacolo rappresenta uno dei principali eventi teatrali delle prossime settimane, attirando l’attenzione di appassionati e curiosi. La rappresentazione si terrà in un contesto storico e culturale di grande rilevanza, in un teatro all’aperto che richiama il pubblico a vivere un’esperienza immersiva.

Roma si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti teatrali più interessanti delle prossime settimane con l’arrivo di ”Le Baccanti” il 25 e 26 giugno 2026 presso il Teatro romano di Ostia. Viene messa in scena una tragedia senza tempo realizzata da Euripide che continua a parlare di presente attraverso temi universali come potere, ribellione, identità e conflitto tra istinto e razionalità. Lo spettacolo, atteso da appassionati e curiosi, riporta sul palco uno dei testi più intensi del teatro classico, capace ancora di interrogare il pubblico con la sua forza narrativa e simbolica. Un’occasione preziosa per vivere il teatro come esperienza viva e attuale.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - ”Le Baccanti” in scena a Roma: torna il classico di Euripide

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