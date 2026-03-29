Niccolini-Palli il Classico accende la notte | cultura spettacoli e riflessione conquistano il pubblico

Durante la dodicesima edizione della Notte Nazionale del Liceo Classico, l’Isis Niccolini-Palli ha organizzato un evento che ha coinvolto il pubblico con spettacoli, interventi culturali e riflessioni. La serata ha visto la partecipazione di studenti e insegnanti, unendo elementi tradizionali e contemporanei in un programma dedicato alla cultura classica e alle sue rappresentazioni moderne.

Maratona culturale tra laboratori, dibattiti, performance e molto altro in occasione della dodicesima edizione della Notte Nazionale del Liceo Classico Un’intera serata dedicata alla cultura, capace di unire tradizione e contemporaneità, ha animato l’Isis "Niccolini-Palli" in occasione della dodicesima edizione della Notte Nazionale del Liceo Classico. Dalle 18 alle 22 di venerdì 27 marzo, l’istituto di via E. Rossi ha aperto le porte alla cittadinanza, registrando una partecipazione calorosa e attenta. A dare il benvenuto è stata la dirigente scolastica, Teresa Cini, che ha evidenziato il valore dell’iniziativa come ponte tra scuola e territorio. 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Niccolini-Palli, il Classico accende la notte: cultura, spettacoli e riflessione conquistano il pubblico Articoli correlati Nocera Superiore accende l’inverno: Notte Bianca tra musica, spettacoli e grandi emozioniSabato 10 gennaio piazza Marco Polo si trasforma in una grande arena a cielo aperto con lo show musicale “Febbre Italiana” e un ricco programma per... Notte Nazionale del Liceo Classico a Messina: cultura, musica e giovani protagonistiL’appuntamento è fissato per venerdì 27 marzo, a partire dalle ore 16, presso il Palacultura di Messina, con la prima edizione del “Pomeriggio del... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Niccolini Palli il Classico accende la... Discussioni sull' argomento La Notte dei Licei al Niccolini-Palli conquista il pubblico; Dal Niccolini Palli ad Auschwitz: i liceali di Livorno sul Treno della Memoria; Il prof regista Giannini e la guida-racconto Ti presento Livorno: La nostra città che vive di opposti. Dal Niccolini Palli ad Auschwitz: i liceali di Livorno sul Treno della MemoriaLIVORNO Da Livorno ad Auschwitz. Sul Treno della memoria in partenza dal capoluogo toscano lunedì 23 marzo: destinazione la Polonia. Nove studenti del liceo Niccolini Palli salgono su quel treno. Torn ... msn.com Giovedì 19 marzo alle ore 17.00 docenti e musiciste del liceo musicale Niccolini-Palli si esibiranno in un percorso musicale che mette in dialogo epoche e linguaggi, tra rigore formale ed energia espressiva. Accesso gratuito. Non è necessaria la prenotazione facebook