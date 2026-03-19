Aggrediti e pestati a Colleferro dove morì Willy Monteiro | denunciata in concorso una 23enne

Una donna di 23 anni di Labico, già nota alle forze dell’ordine, è stata denunciata dai carabinieri di Colleferro con l’accusa di aver preso parte a un’aggressione. La denuncia riguarda un episodio in cui sono state inflitte lesioni personali gravi, nel contesto di una vicenda avvenuta nel territorio di Colleferro. La donna è indagata in concorso nelle lesioni.

Una 23enne di Labico, già nota alle forze dell’ordine, è stata denunciata dai carabinieri della stazione di Colleferro ed è ora gravemente indiziata di lesioni personali in concorso. I fatti risalgono alla notte del 16 gennaio scorso quando, dopo una lite, la 23enne, in concorso con due giovani tuttora in corso di identificazione, aveva aggredito fisicamente due ragazzi di Fiuggi. Colleferro è finita al centro della cronaca nazionale dopo l’omicidio di Willy Monteiro Duarte, avvenuto in un contesto molto simile: una discussione sfociata in un pestaggio che costò la vita al ragazzo di 21 anni. Il diverbio, nato per futili motivi di natura... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Aggrediti e pestati a Colleferro, dove morì Willy Monteiro: denunciata in concorso una 23enne Articoli correlati Pestaggio nella movida di Colleferro: due giovani aggrediti dove fu ucciso Willy, denunciata una 23enneLite banale a Colleferro degenera in violenza a pochi passi dal luogo dell’omicidio di Willy Monteiro Duarte. Colleferro. Giornata del Rispetto. A Palazzo Morandi cerimonia di premiazione del Concorso “Parole O_Stili”. In esposizione di un’opera di Luciano Minestrella dedicata a Willy Monteiro DuarteCronache Cittadine COLLEFERRO (Eledina Lorenzon) – Il 20 Gennaio è una giornata importante per Colleferro e per l’Italia tutta, infatti si celebra... Contenuti e approfondimenti su Willy Monteiro Pestaggio nella movida di Colleferro: due giovani aggrediti dove fu ucciso Willy, denunciata una 23enneLite banale a Colleferro degenera in violenza a pochi passi dal luogo dell’omicidio di Willy Monteiro Duarte. Un 22enne e una 19enne feriti, caccia a due aggressori. fanpage.it Willy Monteiro, il caso ricordato a VastoStamani al Liceo Artistico Pantini-Pudente di Vasto, iniziativa dedicata a Willy Monteiro Duarte, il giovane ucciso a Colleferro nel 2020 in seguito a una violenta e brutale aggressione, promossa da ... rete8.it