Arzano | Carabinieri aggrediti durante il servizio a largo raggio Cinque persone arrestate

A Arzano, durante un servizio di controllo, cinque persone sono state arrestate dai carabinieri, che sono state anche aggredite nel corso dell’operazione. In una delle situazioni, una coppia è stata fermata per droga e violenza nei confronti dei militari. Le forze dell’ordine hanno portato a termine le operazioni senza ulteriori incidenti, ma le aggressioni hanno richiesto un intervento immediato.

Arzano, doppia aggressione durante un controllo: coppia arrestata per droga e violenza ai carabinieri. Arzano, servizio a largo raggio da parte dei Carabinieri della locale Tenenza e dei militari della compagnia di Casoria. Sono le 20 e una pattuglia ferma a via Napoli una fiat panda durante un posto di controllo. A bordo una 23enne e un 28enne. I due consegnano i documenti e inizia il controllo. Durante le operazioni il 28enne getta un ovetto di quelli kinder. Uno dei carabinieri se ne accorge e va per raccogliere il contenitore di plastica con all’interno un po’ di hashish. E’ proprio in quel momento che il 28enne colpisce con una serie di pugni al volto il militare. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

