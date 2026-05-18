Cina sisma nel Guangxi | 2 morti e 7.000 evacuati dopo il crollo di edifici

Un terremoto si è verificato nella regione del Guangxi in Cina, provocando almeno due vittime e costringendo circa 7.000 persone ad abbandonare le proprie abitazioni. Le scosse sono state accompagnate dal crollo di diversi edifici, alcuni dei quali sono stati completamente distrutti. L’ipocentro dell’evento sismico si trovava a una profondità relativamente superficiale, il che ha contribuito all’intensità dei danni. La zona, considerata stabile, aveva registrato scosse meno intense in passato, ma questa volta si sono verificate scosse di elevata violenza.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Punti chiave Perché un ipocentro così superficiale ha causato danni così gravi?. Come può una zona considerata stabile subire scosse così violente?. Quali sono i rischi per le strutture rurali dopo questo sisma?. Cosa potrebbe accadere se si ripetesse il disastro del 1936?.? In Breve Sisma di magnitudo 5.2 con ipocentro a 8 km di profondità nel bacino di Liuzhou.. Crollo di 13 edifici e ricerca di un cittadino disperso tra le macerie.. Vulnerabilità del Guangxi confermata dalle tensioni tra placche Euroasiatica e Indiana.. Precedente storico del 1936 a Lingshan con 92 morti e 5.800 abitazioni distrutte.. Due persone sono morte e oltre 7.000 abitanti sono stati evacuati nel Guangxi, in Cina meridionale, dopo che un terremoto di magnitudo 5. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cina, sisma nel Guangxi: 2 morti e 7.000 evacuati dopo il crollo di edifici ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Volano pannelli nel Campus a causa del vento: evacuati alcuni edificiLe forti raffiche di scirocco hanno fatto volare alcuni pannelli metallici di copertura di alcuni edifici nel campus universitario di Bari. Leggi anche: Libano in crisi: 1000 morti, 800.000 sfollati e il crollo Cina:40 scolari accoltellati nel GuangxiPECHINO, 4 GIU - Sono 40, tra scolari, preside e personale scolastico, i feriti legati a un attacco a colpi di coltello avvenuto questa mattina in Cina presso una scuola elementare di Wangpu, nella ... lagazzettadelmezzogiorno.it