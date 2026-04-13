Volano pannelli nel Campus a causa del vento | evacuati alcuni edifici

Nel campus universitario di Bari, alcune strutture sono state evacuate dopo che le forti raffiche di scirocco hanno sollevato e fatto volare alcuni pannelli metallici di copertura. L'evento si è verificato a causa delle intense raffiche di vento che hanno interessato l'area, causando la temporanea chiusura di alcuni edifici. Non sono stati riportati feriti o altri danni significativi.