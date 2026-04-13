Volano pannelli nel Campus a causa del vento | evacuati alcuni edifici
Nel campus universitario di Bari, alcune strutture sono state evacuate dopo che le forti raffiche di scirocco hanno sollevato e fatto volare alcuni pannelli metallici di copertura. L'evento si è verificato a causa delle intense raffiche di vento che hanno interessato l'area, causando la temporanea chiusura di alcuni edifici. Non sono stati riportati feriti o altri danni significativi.
Le forti raffiche di scirocco hanno fatto volare alcuni pannelli metallici di copertura di alcuni edifici nel campus universitario di Bari.Edifici evacuatiPer questa ragione, come riporta l'Ansa, Uniba ha disposto l'evacuazione degli studenti e del personale. Un provvedimento simile è stato.🔗 Leggi su Baritoday.it
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