Rivoluzione al cimitero partono due cantieri | mille nuovi loculi e rifacimento dei viali

Al cimitero comunale di Sciacca sono iniziati due lavori: la realizzazione di mille nuovi loculi e il rifacimento dei viali interni. I cantieri sono attivi e coinvolgono le aree dedicate alla sepoltura e alla circolazione dei visitatori, con l’obiettivo di ampliare le strutture e migliorare gli spazi di accesso. I lavori proseguiranno nelle prossime settimane.

Prevista la costruzione di nuovi spazi per le sepolture e la riqualificazione della viabilità interna per rendere i percorsi più sicuri Due interventi sono attualmente in corso al cimitero comunale di Sciacca: la costruzione di nuovi loculi e il miglioramento della viabilità interna. A fare il punto sui lavori sono il sindaco Fabio Termine e l'assessore Fabio Leonte. Parallelamente sono stati avviati lavori anche sulla viabilità interna del cimitero. Gli interventi hanno riguardato la riqualificazione di diversi viali, con operazioni di asfaltatura che hanno interessato interi tratti della rete interna. "È in corso da diverse settimane un intervento importante al cimitero di Sciacca: la realizzazione di 1000 nuovi loculi.